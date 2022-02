Brasile-Russia: Bolsonaro conferma incontro con Putin nel pieno delle polemiche su caso Ucraina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro dovrebbe partire per Mosca alle 19 di lunedì, la tarda serata in Italia, per giungere a destinazione la notte di martedì. L'incontro con Putin è fissato per il mercoledì 16, giorno in cui Bolsonaro dovrebbe anche vedere imprenditori locali coinvolti nella produzione e fornitura di fertilizzanti. Brasilia è allarmata da alcune scelte protezionistiche di Mosca in un settore, quello della produzione alimentare, strategico per le esportazioni. Alla missione non potrà però partecipare la titolare del dossier, la ministra dell'Agricoltura Tereza Cristina, ancora positiva al test della Covid-19. Funzionari della presidenza si sono già imbarcati sabato su voli di linea, raggiungendo altro personale da giorni a Mosca. Finita la visita in Russia, Bolsonaro farà rotta per Budapest con in agenda un incontro con il primo ministro ungherese, Viktor Orban. (Brb)