Migranti: Spagna, accolto in 6 mesi 60 per cento delle domande di asilo di afgani

- Oltre il 60 per cento dei 1.650 afgani che hanno cercato protezione internazionale in Spagna dopo l'ascesa al potere dei talebani, ha già ottenuto lo status di rifugiato. Lo hanno dichiarato fonti del ministero dell'Interno all'agenzia di stampa "Europa Press". Secondo i dati dell'Ufficio per l'asilo e i rifugiati, sono state accolte fino a questo momento 1.037 domande, mentre altre sono in fase di elaborazione. Nei giorni più complessi dell'evacuazione dei collaboratori dall'Afghanistan era stato organizzato un meccanismo per assistere i cittadini afgani presso la base aerea militare di Torrejon de Ardoz, dove gli ospiti potevano esprimere la loro volontà di chiedere asilo o essere indirizzati ad altri Paesi. Gli afgani che hanno manifestato il desiderio di restare in Spagna hanno ricevuto un permesso di soggiorno straordinario di 15 giorni rilasciato dal Commissariato generale per gli stranieri e le frontiere della Polizia nazionale.(Spm)