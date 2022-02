© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contratti, concorsi, assunzioni, Pnrr, Enti locali, formazione: la rivoluzione gentile della Pubblica amministrazione in un anno". E' quanto si legge in un articolo sul sito del dipartimento della Funzione pubblica che ripercorre le principali tappe, in occasione del primo anno di vita, oggi, del governo Draghi. (Rin)