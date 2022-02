Ucraina: ministero Infrastrutture, lo spazio aereo resta aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spazio aereo dell’Ucraina resta aperto e il governo di Kiev sta cercando il modo di prevenire i rischi per le compagnie aeree. Lo ha dichiarato il ministero delle Infrastrutture dopo un incontro con l’Ufficio di presidenza di Volodymyr Zelensky. “I cieli sopra l’Ucraina restano aperti” e “le informazioni sulla chiusura dello spazio aereo non sono vere”, ha riferito il dicastero in un messaggio su Facebook. “La chiusura dello spazio aereo è un diritto sovrano dell’Ucraina e nessuna decisione del genere è stata presa”, si legge. Per il ministero, la maggior parte delle compagnie aeree sta operando senza restrizioni. Alcune “stanno affrontando difficoltà per le fluttuazioni dei mercati assicurativi. Da parte sua, lo Stato è pronto a sostenere i vettori e pianifica garanzie finanziarie aggiuntive per sostenere il mercato del trasporto aereo”, ha continuato il ministero delle Infrastrutture. “Consultazioni sono in corso con i partner internazionali e decisioni conseguenti del governo sono in preparazione”, ha riferito il dicastero. (segue) (Rum)