Ucraina: ministero Infrastrutture, lo spazio aereo resta aperto (2)

- In precedenza, il consigliere presidenziale, Mykhailo Podolyak, ha affermato che l’Ucraina non vede ragione di chiudere il suo spazio aereo. “La cosa più importante è che l’Ucraina stessa non vede il motivo di chiudere i suoi cieli. Non ha senso. A mio avviso assomiglia a una sorta di blocco aereo parziale”, ha dichiarato il consigliere. Secondo indiscrezioni apparse sul portale “strana.ue”, le compagnie assicurative occidentali avrebbero chiesto che lo spazio aereo dell’Ucraina venga chiuso ai voli. “Le compagnie assicurative britanniche stanno imponendo un blocco aereo. Non un singolo aereo decollerà o atterrerà in Ucraina da metà giornata lunedì”, ha riferito una fonte al portale, per il quale le coperture assicurative termineranno dopo 48 ore e questo varrà per ogni velivolo. Anche i proprietari di aerei privati avrebbero ricevuto la medesima notifica. Un blocco aereo potrebbe dunque partire da domani 14 febbraio. A ciò si aggiunge quanto dichiarato da un deputato della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, per il quale probabilmente il traffico aereo verrà sospeso da lunedì. (Rum)