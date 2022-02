Energia: Spagna, gli Stati Uniti diventano primo fornitore Gnl con quota del 34,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti negli ultimi mesi sono diventati il principale fornitore di gas naturale liquefatto (Gnl) alla Spagna con una quota del 34,6 per cento a gennaio 2022. Lo ha riferito il quotidiano "El Economista", precisando che gli Usa hanno superato l'Algeria, tradizionalmente il primo partner commerciale. L'incertezza geopolitica, aggiunta alla tensione e alla paura della guerra in Europa, ha portato a un cambiamento nella mappa dei fornitori di gas della Spagna e da diverse settimane c'è stato un arrivo massiccio in Europa di navi metaniere dal continente americano. Secondo "El Economista", anche se la tensione con la Russia per la possibile invasione dell'Ucraina non è stata risolta, la crisi energetica che minacciava di strangolare la ripresa economica dell'Europa sembra essere più sopportabile. (Spm)