Messico: minacce a funzionario Usa, sospesa importazione avocado da Michoacan

- Gli Stati Uniti hanno sospeso l'importazione dell'avocado dallo Stato messicano di Michoacan, denunciando minacce ricevute da un loro funzionario impegnato in operazioni di controllo della produzione del frutto. La decisione, fa sapere il ministero dell'Agricoltura del Messico, segue l'ispezione effettuata a Urupan da una squadra dell'autorità fitosanitaria statunitense: questa intende "valutare la minaccia e determinare le misure di controllo necessarie per garantire l'integrità fisica di tutti i componenti". La notizia occupa una spazio di primo piano nei media messicani, visto il volume degli affari garantito dal frutto tropicale. Il Messico esporta migliaia di tonnellate di avocado negli Usa, sottolinea "El Economista" ricordando gli alti numeri legati alla produzione del guacamole, salsa particolarmente ricercata - tra l'altro - in occasione di grandi eventi sportivi come la finale del torneo di football americano. Michoacan, Stato costiero nel centro del Messico, è spesso al centro delle cronache per l'attività criminale del Cartel Jalisco Nueva Generacion (Cjgn), potente banda dedita al traffico di stupefacenti. (Mec)