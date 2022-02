Governo: Brunetta, anno entusiasmante al servizio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ricorda che "oggi il governo Draghi compie un anno. Quanto fatto nell’anno passato è la dimostrazione che l’attuale esecutivo, che gode di un consenso amplissimo, è quello più in grado di gestire anche questa nuova fase. Per questo - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - il Parlamento e i partiti hanno scelto l’anti Gattopardo: confermare la squadra Mattarella-Draghi per il massimo della credibilità e il massimo del cambiamento e delle riforme. Un anno entusiasmante al servizio del Paese, con Mario Draghi e con il suo governo, ma anche con una maggioranza tanto ampia quanto generosa, a dispetto delle diversità, e con un Parlamento sempre all’altezza delle sfide". Brunetta aggiunge: "Abbiamo preso tutte le decisioni giuste per portare l’Italia fuori dalla crisi pandemica ed economica, grazie a una campagna vaccinale impeccabile, siamo riusciti a garantire il massimo dell’apertura delle attività economiche con il massimo della sicurezza sanitaria. Nonostante le varianti Delta prima e poi Omicron, questa strategia è stata un successo. Da questo punto di vista possiamo dire che la missione è compiuta. E adesso va costruita una nuova normalità, un cammino che richiede costanza, determinazione e unità d’intenti. Il programma c’è già: è il Pnrr, con in più la spinta morale dell’agenda Mattarella". (Rin)