Pa: Brunetta, nel 2022 bandi per oltre 100 mila assunzioni

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "Da maggio a dicembre abbiamo riavviato i concorsi pubblici che si erano bloccati durante la pandemia, abbiamo digitalizzato le prove in presenza ed abbiamo sbloccato 45 mila assunzioni per le quali si sono candidate più di un milione di persone. Per il 2022 prevediamo la pubblicazione di bandi per oltre 100 mila assunzioni da rendere tutte effettive entro l'anno, oltre alle decine di migliaia di nuovi ingressi legati ai progetti del Pnrr. Un vero cambio del sangue per la nostra Pa: tanti giovani, tanti laureati e tanti professionisti". Lo afferma in una intervista a "Il Messaggero" il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. (Rin)