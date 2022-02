Roma: rintracciati tre rapinatori ricercati da ottobre, sottoposti a Dacur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha rintracciato tre rapinatori ricercati da ottobre scorso e ritenuti responsabili di un furto violento in strada in zona Tuscolana. I fatti risalgono al 19 ottobre 2021, quando intorno alle 23:30 un ragazzo uscendo da una sala giochi, in zona Tuscolana, insieme al fratello, viene aggredito da un branco di cinque giovani che lo accusano di aver loro rubato un cellulare. Le vittime scappano dividendosi, il gruppo ne insegue uno e una volta fermato sferra calci e pugni provocandogli trauma cranico e facciale. I rapinatori gli prendono il telefono e si dileguano. Sul posto interviene una volante della polizia e il giorno successivo, a seguito della denuncia della vittima, partono le indagini. (segue) (Rer)