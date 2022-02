Roma: rintracciati tre rapinatori ricercati da ottobre, sottoposti a Dacur (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei confronti di tutti e tre il Questore ha emesso, per la durata di 2 anni, il provvedimento del Dacur che prevede il divieto di accedere ai locali pubblici o esercizi analoghi, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi, nell'area urbana in cui è avvenuta l'aggressione: è autorizzato solo il transito, senza sosta. L'inosservanza del provvedimento è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8.000 a 20,000 euro. (Rer)