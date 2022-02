Nicaragua: Osa condanna morte in carcere del "prigioniero politico" Hugo Torres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha condannato la morte del generale in pensione Hugo Torres, "prigioniero politico" arrestato dal regime del Nicaragua, e "condanna categoricamente la persecuzione e l'arresto arbitraria per ragioni politiche". Nella nota si definisce "abominevole" la decisione di non rilasciare prigionieri politici con malattie terminali, "senza la necessaria assistenza medica e in violazione dei loro diritti fondamentali". (Nys)