Roma: armi e droga in casa, arrestato 51enne, tradito dalla paura durante un controllo

- Un 51enne romano, con precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo stava camminando in via Bongiorno, in zona Cassia, quando i militari lo hanno fermato per un controllo di routine. Ma alla richiesta di esibire i documenti il 51enne ha tentato di fuggire, tuttavia è stato fermato dopo poche centinaia di metri. I carabinieri, insospettiti, hanno deciso quindi di eseguire una perquisizione nell'appartamento dell’uomo e qui hanno rinvenuto oltre 3,5 chili di hashish, circa 1,3 chili di cocaina, più di 600 grammi di marijuana, due pistole (una calibro 9 e una calibro 7,65 detenute illegalmente) con i rispettivi caricatori e un centinaio di munizioni. Il 51enne è stato arrestato mentre tutto il materiale rinvenuto nella sua disponibilità è stato sequestrato. Si è già svolta l’udienza di convalida, l’arresto è stato convalidato e il 51enne è stato associato al carcere di Velletri in provincia di Roma. Saranno svolti ulteriori accertamenti dai tecnici del laboratorio di balistica del Ris di Roma sulle armi rinvenute che al momento non risultano oggetto di furto. (Rer)