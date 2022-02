Italia-Uzbekistan: Di Stefano, Tashkent è fondamentale per equilibrio in Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni l’Italia ha speso molte energie per costruire e mantenere una relazione strategica con l’Uzbekistan, un Paese che è fondamentale per l’equilibrio in Asia Centrale. Lo ha detto il sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri, Manlio Di Stefano, in un’intervista al portale “New Europe”. “Posso dire che l’esito della nostra ultima visita in Uzbekistan nel luglio 2021 è stato indubbiamente positivo. Ha permesso all’Italia, l’unico Paese presente a livello politico, di essere ascoltata alla conferenza internazionale “L’Asia centrale e meridionale: connettività, sfide e opportunità regionali”. L’occasione è stata particolarmente buona per una serie di incontri bilaterali che ci hanno consentito di intensificare i dossier di cooperazione esistenti”, ha detto il sottosegretario. L’evento, organizzato dalle autorità uzbeke, “ha visto la partecipazione dei leader di Kazakhstan, Tagikistan, Kyrgyzstan e Turkmenistan, oltre che dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell, dei Paesi dell’Asean, China, Russia, Turchia, India, Pakistan, Afghanistan e degli Stati Uniti. Ha avuto grande impatto a livello regionale e internazionale”, ha dichiarato Di Stefano. (segue) (Beb)