Italia-Uzbekistan: Di Stefano, Tashkent è fondamentale per equilibrio in Asia centrale (2)

- A proposito di connettività, ha continuato, questa “è diventata sempre più importante nell’agenda internazionale e ha implicazioni strategiche per l’Italia e per l’Europa. “Siamo consci del nuovo contesto geopolitico generato dall’ascesa della Cina e dalla Nuova via della seta”, che per la prima volta da decenni ha restituito all’Asia centrale “la sua naturale centralità”. Tuttavia, la connettività non è solo una questione tecnica ma una tema “eminentemente politico”. La connettività in Asia centrale significa “determinare priorità, norme e standard di connessione tra Asia orientale ed Europa. L’Italia ha un legame storico con la regione da onorare, ha detto Di Stefano menzionando Marco Polo. (segue) (Beb)