Italia-Uzbekistan: Di Stefano, Tashkent è fondamentale per equilibrio in Asia centrale (3)

18 ottobre 2021

- L’Italia è molto attiva in Asia centrale, dove ha interessi significativi. “Per questo motivo ho avviato nel dicembre 2019 alla Farnesina, assieme al ministro Luigi Di Maio, il formato della conferenza 1+5, che riunisce l’Italia e le cinque ex Repubbliche sovietiche in Asia centrale. Il formato mira a rafforzare le relazioni economiche, a sviluppare la connettività e ad esplorare la cooperazione scientifica e accademica, incoraggiando il dialogo e la sinergia”, ha affermato Di Stefano. L’8 dicembre scorso si è svolto a Tashkent, in Uzbekistan, il secondo incontro della conferenza. “L’evento è stato un’opportunità per le autorità dei Paesi dell’Asia centrale di incontrare i rappresentanti delle agenzie del governo italiano responsabili per l’internazionalizzazione del sistema economico, ovvero Ice, Sace e Simest, oltre a Confindustria e al centro studi ‘The European House Ambrosetti’”, ha proseguito il sottosegretario. “L’Italia può essere un partner strategico per l’espansione delle capacità industriali e commerciali di questi Paesi al di là del settore degli idrocarburi” e verso settori come quello agrario, dei macchinari industriali e dell’energia rinnovabile. In Uzbekistan ci sono importanti opportunità per “la modernizzazione dei settori energetico, chimico, informatico, delle infrastrutture e dei trasporti”, ha dichiarato. (Beb)