Covid: Salvini, sono negativo al test

23 luglio 2021

- "E dopo 10 giorni chiuso in casa finalmente oggi... Buona domenica, amici". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, che posta un video in cui annuncia di essere negativo al test del Covid-19, con in sottofondo la canzone di Jovanotti "Penso positivo". (segue) (Rin)