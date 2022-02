Tunisia: presidente Saied istituisce un Consiglio superiore della magistratura provvisorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha emesso un decreto che istituisce un nuovo Consiglio superiore della magistratura provvisorio, sostituendo così il principale organismo di controllo del potere giudiziario. Il decreto, pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale, afferma che il capo dello Stato può rimuovere i giudici che violano i loro doveri d'ufficio e ha potere di veto su promozioni e nomine. Il testo vieta inoltre ai giudici di scioperare, una forma di dissenso adottata in seguito all’annuncio di Saied di sciogliere il massimo organo di vigilanza giudiziaria. A nulla sono valse le preoccupazioni espresse al livello internazionale, in particolare dagli ambasciatori dei Paesi membri del G7, dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite, sulle ultime decisioni del presidente tunisino. “La Tunisia è un Paese sovrano che conosce i trattati e le convenzioni internazionali meglio di quanto si dica”, ha risposto il capo dello Stato, dicendosi “sorpreso” che gli ambasciatori non abbiano espresso "preoccupazione per tutti gli abusi, i soldi che sono stati saccheggiati, gli omicidi e gli altri dossier che conoscono bene". Il capo dello Stato ha accusato il precedente Csm - composto non solo da giudici, ma anche da avvocati e accademici - di corruzione e di aver insabbiato alcuni casi, comprese le indagini sugli omicidi di alcuni attivisti di sinistra nel 2013 come Chokri Belaid. A partire dallo scorso 25 luglio, quando Saied ha sollevato dall'incarico il primo ministro e congelato i lavori del parlamento, il capo dello Stato ha progressivamente accentrato i poteri nelle sue mani. Il presidente, da parte sua, afferma di aver adottato queste misure eccezionali per far fronte a un pericolo imminente per lo Stato, portando avanti ampie riforme che dovrebbero portare il Paese nordafricano a un referendum costituzionale il 25 luglio e alle elezioni anticipate il 17 dicembre. (Tut)