Energia: Europa Verde, piano Pitesai è omicidio al clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai) da parte del ministro della Transizione ecologica (Mite), con il quale si da il via alle trivellazioni, si compie l'omicidio perfetto del ministro Roberto Cingolani al clima. Così in una nota i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli e Eleonora Evi. "Invece di pensare ad attuare il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), sostenendo immediatamente le fonti rinnovabili e sollecitando tutte le autorizzazioni legate a questo settore, approva un piano che sospende la moratoria sulle estrazioni di idrocarburi nel nostro Paese. La cosa gravissima è che l'aumento delle estrazioni non avrà alcun effetto sulle bollette poiché il gas è comunque poco e viene immesso sul mercato internazionale, tra l'altro con costi proibitivi delle tecniche di estrazione che porteranno il prodotto ad avere lo stesso prezzo di mercato di quello attuale", si legge nella nota. (Com)