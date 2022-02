Energia: Finlandia, produzione reattore nucleare Olkiluoto-3 rinviata a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Finlandia la produzione del reattore nucleare Olkiluoto-3, costruito dal consorzio Areva-Siemens, è stata di nuovo rinviata e comincerà a marzo invece che a fine febbraio. Lo ha reso noto la compagnia energetica nucleare Tvo, che possiede e gestisce gli altri due reattori della medesima centrale. Quello di Olkiluoto-3 è un reattore europeo ad acqua pressurizzata (Epr), il cui rinvio si è reso necessario “per modifiche che devono essere apportate all’automazione dell’unità di produzione, in particolare alle funzioni di controllo connesse all’isola delle turbine”, ha spiegato Tvo. La produzione è già stata posticipata in passato. Avrebbe dovuto infatti iniziare a gennaio, ma è stata inizialmente spostata a fine febbraio. L’attivazione a pieno regime è attesa per il luglio di quest’anno. Una volta operativo, il reattore di Olkiluoto-3 dovrebbe soddisfare circa il 15 per cento del fabbisogno energetico della Finlandia, con una capacità di produzione di 1.650 megawatt. (Sts)