Roma: perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo, morto 41enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incidente mortale si è verificato ieri sera intorno alle 22:00 in via di Tor Bella Monaca a Roma all'altezza del civico 433. Un uomo di 41 anni, alla guida di una Fiat Punto, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo colpendo un palo a lato della strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. (Rer)