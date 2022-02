Golfo: gli Usa schierano i caccia F-22 negli Emirati dopo gli attacchi Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno squadrone di potentissimi caccia di quinta generazione F-22 Raptor, fiore all’occhiello dell’aviazione statunitense, è atterrato ieri nella base aerea di Al Dhafra, negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha confermato il Comando centrale delle forze aeree degli Stati Uniti (Afcent), pubblicando le immagini dei velivoli sulla pista emiratina. Il dispiegamento avviene dopo una serie di attacchi contro gli Emirati lanciati dai ribelli sciiti Houthi spalleggiati dall'Iran in Yemen. "Le capacità senza precedenti dell'F-22 in una varietà di missioni, così come la sua capacità di interagire con le forze congiunte, della coalizione, alleate e partner, lo rendono ideale per operare nella regione del Medio Oriente durante questo periodo critico", ha affermato il generale Greg Guillot, comandante di Afcent. "La presenza dei Raptors incrementerà le già forti difese della nazione partner e avviserà le forze destabilizzanti nella regione che gli Stati Uniti e i nostri partner sono impegnati a stabilire la pace e la stabilità”, ha aggiunto Guillot. (segue) (Res)