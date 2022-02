Golfo: gli Usa schierano i caccia F-22 negli Emirati dopo gli attacchi Houthi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caccia provengono dal Primo Fighter Wing, di stanza presso la Joint Base Langley-Eustis, in Virginia. In aggiunta allo squadrone di F-22 Raptor della Lockheed Martin, gli Usa hanno inviato anche un cacciatorpediniere missilistico USS Cole per sostenere gli Emirati Arabi Uniti a respingere gli attacchi lanciati dallo Yemen dai ribelli sciiti Houthi. L’impegno degli Stati Uniti nella regione avviene peraltro mentre a Vienna sta riprendendo l’ottavo round dei colloqui sul nucleare iraniano e non è escluso che il clima d’assedio che sta caratterizzando la regione del Golfo possa spingere l’Iran a fare alcune concessioni. Lo schieramento negli Emirati di aerei di quinta generazione, che comprende anche l’F-35 Lighting, era stato anticipato dal segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, che in una conversazione telefonica con il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, sovrano de facto della nazione del Golfo, aveva assicurato che Washington stava rafforzando il suo sostegno militare "come un chiaro segnale che gli Stati Uniti sono con gli Emirati Arabi Uniti come partner strategico di lunga data”. Gli Stati Uniti stanno anche fornendo agli Emirati Arabi Uniti informazioni di allerta precoce per identificare i siti di lancio Houthi ed agevolare il funzionamento dei sistemi di difesa missilistica Patriot. (segue) (Res)