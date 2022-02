Golfo: gli Usa schierano i caccia F-22 negli Emirati dopo gli attacchi Houthi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti ospitano circa 2.000 militari Usa nella base di Al Dhafra ad Abu Dhabi, dove sono schierati anche caccia F-35 e sistemi di difesa aerea Patriot. Gli Stati Uniti hanno emesso a fine gennaio un avviso ai loro cittadini ad evitare viaggi negli Emirati a causa dei continui attacchi missilistici condotti non solo dallo Yemen, ma anche dall’Iraq. Lo scorso 2 febbraio, infatti, la milizia sciita irachena Alwiyat al Waad al Haq ha rivendicato un attacco, respinto dalle difese aeree emiratine, condotto con quattro droni armati sulla città di Abu Dhabi. Gli Emirati sono alleati dell’Arabia Saudita nella coalizione militare che sostiene il governo riconosciuto dello Yemen nella guerra contro i ribelli sciiti filo-iraniani Houthi. A seguito di un maggiore impegno di Abu Dhabi nella guerra in Yemen a inizio gennaio, i ribelli sciiti Houthi hanno iniziato a bersagliare con cadenza settimanale gli Emirati, Paese che dista quasi 1.000 chilometri dal confine yemenita. Secondo gli analisti, gli attacchi contro gli Emirati potrebbero influenzare in modo negativo i fragili sforzi diplomatici per alleviare gli attriti dell’Iran con i vicini arabi del Golfo e complicare negoziati più ampi per ripristinare l'accordo nucleare dell'Iran del 2015. (Res)