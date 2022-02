Asia centrale: Di Stefano, regione guarda verso di noi con speranze di sviluppo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infrastrutture fisiche e regole internazionali sono tra gli aspetti determinanti del “Grande gioco” in Asia centrale nel XXI secolo. Lo ha detto il sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri, Manlio Di Stefano, in un’intervista al portale “New Europe”. Le conclusioni del Consiglio Ue del 12 luglio confermano che “la connettività deve essere sostenibile, inclusiva, fondata su regole e contribuire alla diversificazione delle catene del valore”, oltre a “ridurre le dipendenze strategiche” e “promuovere la competitività dell’Unione europea e dei suoi partner”, ha detto Di Stefano. Per questo motivo, l’Italia investirà “sia nell’infrastruttura fisica, sia nel quadro normativo sostenendo lo sviluppo di regole internazionali e standard comuni”. I Paesi dell’Asia centrale “guardano nella nostra direzione con grandi speranze di sviluppo economico e di integrazione logistica”, ha detto Di Stefano. Già ora l’Ue è “il secondo partner commerciale della regione” e questo è “un punto di partenza forte da cui continuare a costruire relazioni con i Paesi dell’area”. (Beb)