Politica: Serracchiani (Pd), applausi a Mattarella si traducano in azioni, ripartire dal lavoro

21 luglio 2021

- Gli applausi al discorso del presidente Sergio Mattarella devono trasformarsi in azioni: bisogna ripartire dal lavoro. Così la vicepresidente e capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati, Debora Serracchiani, in un post su Facebook. "Il capo dello Stato lo ha ripetuto più volte: il lavoro per le donne, per i giovani. Il lavoro in sicurezza, da sud a nord. Il lavoro per la ripartenza, per eliminare disuguaglianze e squilibri sociali", afferma Serracchiani. (Rin)