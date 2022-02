Germania: elezioni presidenziali, Steinmeier favorito per la riconferma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli altri candidati sono Max Otte (Alternativa per la Germania, AfD), Gerhard Trabert (La Sinistra) e Stefanie Gebauer (Elettori liberi, Fw). A votare per l’elezione del presidente è l'Assemblea federale, formata dai 736 deputati del Bundestag e da altrettanti delegati nominati dai parlamenti dei 16 Laender. Lo scrutinio è segreto e non è preceduto da dichiarazioni di voto. Per l'elezione, è necessaria la maggioranza assoluta ai primi due scrutini, mentre si passa a quella relativa dal terzo. (Geb)