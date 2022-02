Ucraina: Coldiretti, con venti di guerra volano prezzi di grano e mais (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una emergenza globale che riguarda direttamente l’Italia che è un Paese deficitario ed importa addirittura il 64 per cento del proprio fabbisogno di grano per la produzione di pane e biscotti. Nel 2021 – riferisce la Coldiretti – sono arrivati oltre 120 milioni di chili di grano dall’Ucraina e circa 100 milioni di chili di grano dalla Russia che peraltro ha già annunciato di limitare dal 15 febbraio al 30 giugno prossimo le proprie esportazioni di grano. Una situazione determinata dalla scomparsa nell’ultimo decennio in Italia di un campo di grano su cinque con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati perché molte industrie per miopia hanno preferito continuare ad acquistare per anni in modo speculativo sul mercato mondiale anziché garantirsi gli approvvigionamenti con prodotto nazionale attraverso i contratti di filiera sostenuti dalla Coldiretti. Con la pandemia da Covid – continua la Coldiretti – lo scenario è segnato da accaparramenti e e tensioni internazionali con la Cina che entro la prima metà dell’annata agraria 2022 avrà accumulato il 69 per cento delle riserve mondiali di mais per l’alimentazione del bestiame ma anche il 60 per cento del riso e il 51 per cento di grano alla base dell’alimentazione umana nei diversi continenti, sulla base dell’analisi di Nikkei Asia sui dati del dipartimento americano dell’agricoltura (Usda). (segue) (Com)