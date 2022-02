Libia: presidente Consiglio di Stato, “no a scontri per cambio di governo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto Consiglio di Stato della Libia “non ha ancora preso una posizione definitiva” sulla rimozione del primo ministro Abdulhamid Dabaiba, ma “non permetterà che si verifichi alcun tipo di scontro per il cambio di governo”. Lo ha detto Khaled al Mishri, il presidente del “Senato” basato a Tripoli, in un discorso pronunciato ieri sera, dopo il rinvio della sessione del Consiglio sulla designazione di Fathi Bashagha a nuovo primo ministro e gli emendamenti costituzionali approvati dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk giovedì scorso, 11 febbraio. Mishri ha parlato di “contatti positivi e intensi” con il Parlamento dell’est per approvare una Costituzione tramite referendum e andare poi alle elezioni parlamentari e presidenziali, per le quali ci vogliono “almeno otto mesi di tempo”. Nel frattempo, ha detto Mishri, il mandato del Governo di unità nazionale (Gun) del premier Dabaiba è da considerarsi “scaduto il 24 dicembre" scorso. Da qui la necessità di sostituire l’esecutivo, ma ciò dovrebbe avvenire “senza scontri” e in modo regolare. “Siamo pronti a indagare su ogni violazione avvenuta nella nomina del primo ministro”, ha detto Mishri, dopo che Dabaiba ha definito “una farsa” la votazione di Bashagha avvenuta nell’est. Il presidente del Consiglio di Stato si è detto poi “sorpreso” dalle dichiarazioni del primo ministro, secondo cui il Consiglio di presidenza sarebbe l’unico organo legittimato a sostituire il governo. “Non esiste alcuna base giuridica per questa affermazione”, ha detto Mishri, auspicando poi un “maggiore consenso tra le due Camere per alleviare l'intensità della crisi”. Il presidente del Consiglio di Stato, infine, ha detto che l’istituzione di Tripoli “non è con o contro alcun candidato”, ma “non accetterà un primo ministro con problemi legali”.(Lit)