Francia: Pecresse (Repubblicani) raduna sostenitori per rilancio campagna presidenziale

- La candidata dei Repubblicani alle elezioni presidenziali francesi, Valerie Pecresse, spera di rilanciare la sua campagna con un evento all’arena Zenith di Parigi oggi pomeriggio. Lo ha reso noto l’emittente “BmfTv”. Pecresse si aspetta la partecipazione di seimila persone e parlerà sul palco per dare “la sua visione della Francia, quella che vuole costruire”, come ha riferito il suo entourage. Decisa a rappresentare un’alternativa al presidente Emmanuel Macron, Pecresse conta di ridare slancio a una campagna elettorale che sta latitando e che, sottolinea l’emittente, l’ha lasciata sulla difensiva negli ultimi giorni. Il capo dello Stato è nel frattempo riuscito a monopolizzare l’attenzione anche grazie alla crisi in Ucraina, sebbene non abbia ancora ufficializzato la sua candidatura. (Frp)