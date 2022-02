Messico: governo raccomanda di evitare viaggi in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dinanzi all'evolvere delle tensioni internazionali, il governo del Messico ha raccomandato i connazionali ad evitare viaggi in Ucraina e a chi si trova nel Paese di informarsi sulle opportunità di rientro. "Alla luce della riduzione della connettività aerea in Ucraina, si invitano le persone messicane che visitino l'Ucraina per turismo o affari ad evitare il viaggio in questo momento, dinanzi al crescente rischio di non poter tornare", recita una nota del ministero degli Esteri sul sito della guida ai viaggi. "Al tempo stesso si suggerisce alla comunità messicana residente, a prenotare le rotte commerciali ancora disponibili, se la loro intenzione è quella di abbandonare il Paese". (Mec)