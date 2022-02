© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata cielo velato o a tratti localmente nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte da ovest a est; dal pomeriggio prevalentemente sereno; qualche nube in più in tarda serata a partire da ovest. Precipitazioni assenti. Temperature minime tra -1 e 2 °C, massime tra 9 e 12 °C. (Rem)