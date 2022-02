Svizzera: elettori al voto per esprimersi su quattro iniziative referendarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Svizzera gli elettori sono chiamati a esprimersi entro mezzogiorno su quattro quesiti referendari. Lo rende noto l’emittente “Rsi”. Si tratta delle iniziative "Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani", "Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco", della revisione della legge federale sulle tasse da bollo (abolizione della tassa di emissione a carico delle società) e della legge che concerne un pacchetto di misure a favore dei media. Contestualmente, segnala “Rsi”, si svolgono oggi anche diverse votazioni di natura cantonale. Come a Basilea Campagna, dove si vota su un'iniziativa volta a iscrivere nel diritto cantonale gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul riscaldamento globale. Contro il testo, promosso dagli ecologisti e sostenuto anche da PS e Verdi liberali, si sono schierati sia il Parlamento che il governo. In alcuni cantoni si tengono anche delle elezioni. Nel canton Glarona si vota per il nuovo esecutivo e si svolgono anche le elezioni comunali. Nella città di Zurigo si procede al rinnovo dei poteri comunali. Nel canton Turgovia si svolge l'elezione suppletiva per un seggio rimasto vacante nel governo, mentre nel canton Uri si vota per la presidenza dell'esecutivo cantonale. (Geb)