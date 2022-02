Rifiuti: assessora Roma, risparmio di 20 milioni l'anno con i biodigestori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma può risparmiare fino a 20 milioni di euro l'anno realizzando i biodigestori per il trattamento dei rifiuti organici. Lo ha spiegato l'assessora ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, in una intervista al quotidiano "La Repubblica". "Con i biodigestori - ha detto Alfonsi - partiamo dall'umido. Roma produce ogni anno rifiuti organici per 200 mila tonnellate. Il 12 per cento del totale degli 1,7 milioni complessivi. Oggi, a parte le circa 30 mila tonnellate che vengono trattate dall'impianto di compostaggio di Maccarese, l'umido viene trasportato nei biodigestori di Padova e Pordenone, 150 mila tonnellate al costo di 145 euro a tonnellata. Una spesa di oltre 20 milioni di euro - ha sottolineato l'assessora - e un costo ambientale altissimo in termini di inquinamento da gas serra, causato dalle migliaia di camion che percorcorrono i 600 chilometri che li separano dalla loro destinazione. Una situazione insostenibile". (Rer)