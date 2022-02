Rifiuti: assessora Roma, cambiare luogo a biodigestori avrebbe fatto perdere 20 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due biodigestori che saranno realizzati a Roma, uno a Casal Selce e l'altro a Cesano, cadono in "due luoghi già nella disponibilità di Ama. Cercarne altri ci farebbe perdere almeno 20 mesi. In più anche gli altri municipi ospiteranno a loro volta impianti". Lo ha spiegato l'assessora ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, in una intervista a il quotidiano "La Repubblica". Rispetto alle preoccupazioni espresse dai residenti sull'inquinamento che potrebbe derivare dagli impianti, l'assessora ha chiarito: "La tecnologia ha fatto grandi passi in avanti, si tratta di impianti a ciclo chiuso in grado di trattare tutte le tipologie di rifiuti organici indipendentemente dal loro grado di umidità. E sopratutto in grado di recuperare energia dai rifiuti grazie alla produzione di biogas" (Rer)