Covid: Brusaferro (Iss), discesa contagi chiara, indice Rt sotto soglia epidemica

- "La discesa è chiara. L'indice Rt si conferma sotto la soglia epidemica. Si è abbassato a 0,85 rispetto allo 0,90 della settimana precedente e questo significa che il numero degli infetti tende a scendere. Si riducono i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti di medicina rispettivamente dell'11 e del 7,7 per cento. Lo scenario è un trend di decrescita importante". Lo afferma in una intervista al "Corriere della Sera" il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e portavoce del Comitato tecnico-scientifico (Cts), Silvio Brusaferro. In questa ondata pandemica "la copertura vaccinale, la capacità di aver garantito un milione di tamponi al giorno, hanno fatto la differenza così come i comportamenti degli italiani, consapevoli di dover collaborare", aggiunge Brusaferro. (Rin)