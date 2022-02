Edilizia: Giorgetti su superbonus, droghiamo il comparto senza aiutare le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il superbonus "stiamo mettendo un sacco di soldi sull'edilizia che, per carità, può aver avuto senso sostenere nella fase più dura della pandemia e di certo contribuisce chiaramente alla crescita. Ma ora droghiamo un settore in cui l'offerta di imprese e manodopera è limitata. Stiamo facendo salire i prezzi e contribuiamo all'inflazione". Lo sottolinea in una intervista al "Corriere della Sera" il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "Chiediamoci cosa può fare lo Stato di fronte alla rivoluzione digitale e energetica o allo choc che investe l'automotive, che deve uscire dai modelli endotermici tradizionali. Invece diamo soldi ai miliardari per ristrutturare le loro quinte case delle vacanze. Ride tutto il mondo - continua l'esponente dell'esecutivo -. Intanto rischiamo che dilaghi la disoccupazione nell'industria. Se ci sono decine di miliardi per ridisegnare le filiere industriali, bene. Ma in caso contrario, che stiamo facendo? Droghiamo certi settori e ne lasciamo a languire altri, quelli strategici per l'Italia". (Rin)