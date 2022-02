Business news: Hong Kong, autorità pronte ad autorizzare uso sperimentale dello yuan digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong autorizzerà l'uso sperimentale dello yuan digitale (e-Cny) in alcuni negozi e nei servizi di ristorazione, divenendo di fatto la prima area al di fuori della Cina continentale a consentire transazioni commerciali con questo tipo di valuta. È quanto riferito dall'amministratore delegato dell'Autorità monetaria di Hong Kong, Eddie Yue Wai-man, secondo cui la sperimentazione potrebbe partire già dal prossimo 15 febbraio. Il progetto di ricerca e sviluppo per lo yuan digitale è stato lanciato dalla Banca centrale cinese alla fine del 2017. Da allora, la moneta è stata utilizzata in via sperimentale a Pechino, Shanghai, Xi'an e altri grandi centri della Cina continentale, oltre che nei padiglioni delle Olimpiadi invernali. Secondo quanto riferito in precedenza da Zou Lan, un funzionario dell'istituto, le transazioni in valuta digitale hanno toccato quasi 13,78 miliardi di dollari alla fine del 2021, con l'apertura di 261 milioni di portafogli virtuali. La Banca centrale ha intensificato l'opera di promozione della moneta lo scorso gennaio, quando ha lanciato un'applicazione pilota ideata per effettuare pagamenti dal proprio telefono cellulare. Nello stesso periodo, il colosso del digitale Tencent ha autorizzato pagamenti in yuan digitale attraverso il proprio portafoglio virtuale WeChat Pay. (Cip)