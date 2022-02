Business news: amministrazione Biden impone restrizioni su 33 aziende cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno inserito nella lista delle "entità non verificate" 33 compagnie cinesi, che saranno ora soggette a nuove restrizioni commerciali. Lo ha annunciato il dipartimento del Commercio in una nota. "La capacità di verificare la legittimità e l'affidabilità di chi riceve le esportazioni statunitensi è un principio di base del nostro sistema di controllo dell'export", ha spiegato l'assistente segretario del dipartimento per le esportazioni, Matthew Axelrod. Le società finite nella lista dovranno "assistere le aziende esportatrici statunitensi a condurre attività di approfondimento dei dati e valutazioni dei rischi", segnalando al governo cinese "l'importanza della loro cooperazione". La decisione giunge dopo l'approvazione da parte della Camera dei rappresentanti Usa dell'America competes act con 222 voti a favore e 210 contrari. La legge non solo punta a rafforzare la competitività degli Stati Uniti in settori strategici come i semiconduttori, ma include diverse misure indirizzate al contenimento economico della Cina e a sanzionare le presunte violazioni dei diritti umani in quel Paese. (Nys)