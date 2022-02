Business news: Toyota, utili record tra aprile e dicembre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor ha incassato un utile netto di 2.300 miliardi di yen (20 miliardi di dollari) tra aprile e dicembre dello scorso anno, un incremento del 58 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020 cui ha contribuito anche il deprezzamento dello yen rispetto al dollaro. Nei tre ultimi trimestri del 2021 il colosso dell'auto giapponese ha conseguito un fatturato di 23mila miliardi di yen, in crescita del 29 per cento rispetto all'anno precedente. L'utile operativo è cresciuto del 68 per cento annuo a 2.500 miliardi di yen. (Git)