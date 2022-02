Business news: regolatori della Cina impongono revisione prezzi sul carbone per alcune imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione cinese di sviluppo e riforma (Ndrc) e l’Amministrazione nazionale dell’energia hanno imposto ad alcune imprese carbonifere una revisione al ribasso dei prezzi sul combustibile, nel tentativo di stabilizzarne i costi e mantenere la continuità delle catene d’approvvigionamento. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Xinhua”, precisando che le parti intendono lanciare un nuovo piano per mantenere il costo del combustibile entro un intervallo “ragionevole”. Nel 2021 la Cina ha vissuto una crisi energetica senza precedenti, innescata dall’insufficienza di carbone prodotto localmente e dal fermo alle importazioni dalla vicina Australia. Tali circostanze hanno esercitato una tremenda pressione sulle industrie, costrette più volte a sospendere la produzione per via delle interruzioni di corrente elettrica. Il governo è intervenuto a sostegno delle catene di approvvigionamento inaugurando nuovi siti estrattivi nel nord-est e aumentando la cooperazione energetica con i Paesi esteri, soprattutto con la Russia. (Cip)