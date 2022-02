Business news: ministro Economia emiratino incontra a Milano i vertici industriali e finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro della missione a Milano del ministro dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla Bin Touq Al Marri, si è tenuto questa mattina un importante meeting con un ristretto gruppo di selezionati esponenti del mondo industriale, economico, finanziario e accademico italiano. Lo riferisce una nota. L'incontro, promosso dal presidente di Efg, Giovanni Bozzetti, ha radunato Matteo Lunelli presidente di Altagamma e presidente e amministratore delegato di Cantine Ferrari; Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda italiana; Alfonso Dolce, amministratore delegato Dolce e Gabbana; Sergio Dompé, presidente esecutivo di Dompè; Maurizio Dallocchio, economista, già rettore della Bocconi School of Management; Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore; Stefano Messina, amministratore delegato di Messina Line; Adriano Teso, presidente di Ivm; Giuseppe Fontana, vicepresidente e amministratore delegato del Gruppo Fontana; Franco Gusalli Beretta, presidente Beretta Holding; Andrea Grossi, azionista e consigliere delegato di Greenthesis Group; Antonio Samaritani, amministratore delegato di Abaco; Carlo Ferro, presidente dell’Agenzia Ice; Maurizio Tamagnini, amministratore delegato del Fondo strategico italiano; e Francesco Conte, amministratore delegato QuattroR Sgr. L’incontro, ha commentato Giovanni Bozzetti, è la conferma “dell’amore e dell’autentica passione verso il Made in Italy che da sempre caratterizza gli Emirati Arabi Uniti”. Il ministro dell’Economia emiratino, ha continuato, ha “espressamente voluto incontrare imprenditori italiani per confrontarsi su storie imprenditoriali di successo e nuove opportunità di business che si possono reciprocamente sviluppare”. Agli occhi dei vertici emiratini, gli imprenditori italiani sono “affidabili grazie alla loro flessibilità, carica umana e al fatto che entrambi i Paesi siano caratterizzati nella vita economica dallo stesso pilastro fondante: le piccole e medie imprese a gestione familiare”. Gli Emirati Arabi Uniti, ha concluso, sono “sempre più al centro del mondo e rappresentano un’occasione per il rilancio dell’economia italiana”. A conclusione dell'evento, il ministro Al Marri ha invitato tutti gli imprenditori presenti a partecipare all'Emirates Investment Summit Investopia, evento che si terrà a fine marzo e rappresenterà una piattaforma di dialogo ed interscambio tra imprenditori, investitori, innovatori e leader mondiali per plasmare l'economia di domani. (Com)