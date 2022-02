Business news: Marocco al primo posto in Africa per competitività risorse logistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno del Marocco si è posizionato al primo posto tra i Paesi emergenti africani per quanto riguarda la competitività e le risorse logistiche. Lo rende noto il rapporto sull’indice logistico del 2022 per i mercati emergenti condotto da Agility, società con sede in Kuwait e fornitore leader di servizi di supply chain, innovazione e investimenti, che classifica i primi 50 mercati emergenti del mondo in base alla loro competitività complessiva e le risorse logistiche. Con un punteggio complessivo di 5,04 il Marocco è al primo posto in Africa, davanti a Egitto e Sudafrica, e al ventesimo posto complessivo. Nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa, il Marocco si è posizionato nono, dietro a Paesi come Emirati Arabi Uniti (terzi a livello mondiale), Arabia Saudita (sesta) e Qatar (settima). La classifica, condotta annualmente da Agility, valuta la competitività complessiva, i punti di forza della logistica, il clima aziendale e, per la prima volta, la “prontezza” digitale di 50 Paesi emergenti nel mondo. In particolare, il Regno nordafricano si è ben posizionato per quanto riguarda l’apertura, la solidità e l’equità del clima imprenditoriale sulla base di criteri quali il contesto normativo, il quadro per l’applicazione dei contratti, il livello dell’inflazione, l’accessibilità al mercato e la stabilità interna. (Mar)