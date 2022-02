Business news: Sudafrica, via libera a vaccino cinese Sinopharm per adulti maggiorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità di regolamentazione dei prodotti sanitari del Sudafrica (Sahpra) ha dato il via libera al vaccino cinese Sinopharm per l'utilizzo tra gli adulti di almeno 18 anni. Secondo quanto riferito da Sahpra in una nota, l'autorizzazione si basa su "dati accettabili di sicurezza, qualità ed efficacia presentati da Mc Pharma", una società farmaceutica di regolamentazione locale che collabora con Sinopharm. La somministrazione, fa sapere l'Autorità, è stata indicata per individui di età pari o superiore a 18 anni e soggetta a determinate condizioni, tra cui quella che venga somministrato in conformità con il programma nazionale di vaccinazione e che siano presentati periodici aggiornamenti sulla sicurezza. Il Sudafrica è il Paese africano più colpito dalla pandemia sia in termini di decessi che di casi legati al virus e ha fatto molto affidamento sulle dosi di vaccino Johnson & Johnson e Pfizer per prepararsi a una possibile quinta ondata. Alla fine dell'anno scorso il governo di Pretoria ha ritardato alcune consegne di vaccini a causa dell'eccesso di offerta. Al momento solo circa un quarto dei circa 60 milioni di abitanti del Paese è stato completamente immunizzato. (Res)