Business news: Rosneft, Lukoil e Novatek interessate a produzione petrolio in Libano

- Le compagnie energetiche russe Rosneft, Lukoil e Novatek contano di partecipare a bandi indetti dal Libano per l'esplorazione e la perforazione di nuovi giacimenti di petrolio offshore. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo nel Paese mediorientale, Aleksandr Rudakov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". Lo scorso dicembre, il ministro dell'Energia libanese, Walid Fayyad, aveva affermato che Beirut era interessata alla partecipazione di società russe a gare di assegnazione per lo sviluppo di giacimenti di petrolio e gas nelle sue acque. (Rum)