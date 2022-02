Business news: Egitto, accordo con 8 aziende private per convertire i rifiuti in elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha concordato con otto società di investire nella produzione di energia elettrica riciclando i rifiuti. Lo ha annunciato la ministra dell'Ambiente egiziana, Yasmine Fouad, all'emittente televisiva locale "Sada al Balad". La tecnologia disponibile nelle fabbriche in Egitto attualmente serve a convertire i rifiuti in fertilizzanti o combustibili alternativi, ha spiegato la ministra. Il Paese delle piramidi mira a creare fabbriche con investimenti esteri per convertire i rifiuti di tutti i tipi in energia elettrica, ha aggiunto Fouad. Una fabbrica con una capacità di conversione di 1.000 tonnellate di rifiuti al giorno è in costruzione, con investimenti fino a 400 milioni di dollari, per produrre 300 megawatt per la rete elettrica nazionale, ha detto Fouad, senza fornire dettagli sul sito del progetto al momento.CaeBusiness news: Dana Gas, entrate in aumento del 30 per cento nel 2021Abu DhabiDana Gas, compagnia energetica con sede negli Emirati Arabi Uniti a Sharjah, ha registrato 452 milioni di dollari di entrate nel 2021, in aumento del 30 per cento rispetto ai 349 milioni di dollari dell’anno precedente. Lo riferisce il portale informativo “Gulf News”, secondo il quale il risultato è dovuto principalmente all'aumento del prezzo del petrolio, al miglioramento delle prestazioni operative e agli altri proventi. L'utile netto rettificato per l'anno, esclusi gli altri proventi e svalutazioni, è stato di 128 milioni di dollari, con un aumento del 256 per cento rispetto ai 36 milioni dell’anno precedente. (Res)