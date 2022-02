Business news: Iraq, regione autonoma Kurdistan esporterà gas in Turchia dal 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione autonoma del Kurdistan iracheno, nel nord del Paese, inizierà ad esportare gas verso la Turchia dal 2025. Lo ha detto Ali Hama Salih, il capo del comitato per l'energia della regione autonoma, durante una conferenza stampa. Da quanto emerso, Erbil, il capoluogo della regione curda, ha intenzione di esportare gas verso la Turchia a partire dal 2025 tramite la già sviluppata rete di gasdotti. La dichiarazione di Salih arriva pochi giorni dopo quella del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che aveva annunciato l'intenzione di Ankara di diversificare i propri partner energetici a partire dal Kurdistan iracheno. Diversi analisti, però, hanno individuato alcune criticità che potrebbero causare problemi all'accordo: secondo le stime demografiche, l'Iraq nel 2025 conterà circa 50 milioni di abitanti e di conseguenza la domanda di gas a livello locale aumenterà. Inoltre, come evidenziato dagli esperti iracheni, Erbil e Baghdad non hanno ancora raggiunto un accordo sulla ripartizione delle risorse energetiche e sulle quote di petrolio e gas da destinare alle esportazioni. Una mancanza che potrebbe incrinare i rapporti tra le due autorità dal momento che il Paese non riesce a fornire elettricità, benzina e gas ai propri cittadini. Attualmente, le riserve di gas curdo sono stimate a quasi 6 mila miliardi di metri cubi, l'85 per cento dei quali si trova in sei riserve comprese tra Garmyan e Chamchamal, nell'est del Paese al confine con l'Iran. (Res)