Business news: governo di transizione Mali, sanzioni Cedeao non valide perché non notificate

- Il governo di transizione del Mali ha reagito alle sanzioni comminate dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) e dall'Unione economica e monetaria ovest-africana (Uemoa) definendole "illegittime" e non esecutive. "Una decisione di questo tipo, al di là della sua natura illegittima, può essere esecutiva nei confronti di uno Stato membro solo dopo la sua notifica ufficiale", si legge in un comunicato del ministro dell'Amministrazione territoriale e portavoce del governo Abdoulaye, Maiga, inviato al sito "Lsi Africa". "Il governo del Mali ribadisce che la mancata notifica di queste decisioni costituisce una violazione flagrante delle leggi e delle procedure che regolano il funzionamento dell'Uemoa", si legge nel comunicato. "Pertanto il governo del Mali invita l'Uemoa a conformarsi alle leggi comunitarie e a rimuovere, in uno spirito di giustizia, equità e solidarietà, queste sanzioni inopportune le cui conseguenze socio-economiche affliggono ineluttabilmente e duramente le popolazioni del Mali e quelle della sub-regione ovest africana", afferma il governo di Bamako, riaffermando infine "l'attaccamento a gli ideali dell'integrazione africana" e denunciando la presunta "strumentalizzazione della nostra organizzazione per mano di attori esterni con fini non riconosciuti". (Res)