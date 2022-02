Business news: Uganda, cinese Cnooc inizia a estrarre riserve petrolifere del lago Albert

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) ha iniziato a lavorare per esplorare le riserve di petrolio greggio nel bacino del lago Albert, in Uganda. Lo ha reso noto all'emittente cinese "Cgtn" l'amministratore delegato di Cnooc Uganda, Chen Zhuobiao, aggiungendo che il processo di costruzione e il funzionamento del giacimento petrolifero creeranno più di 20 mila posti di lavoro in Uganda e aumenteranno la formazione dei talenti locali nel settore dell'esplorazione petrolifera. La scorsa settimana TotalEnergies ha annunciato un accordo da 10 miliardi di dollari con l'Uganda, la Tanzania e il gruppo cinese Cnooc per l'estrazione e l'esportazione di petrolio nella regione ugandese del lago Albert. "Oggi ci impegniamo ad investire 10 miliardi di dollari nei progetti Tilenga e Kingfisher e nell'oleodotto di 1.443 chilometri" che collega l'Uganda e al Tanzania, ha detto il presidente di TotalEergies, Patrick Pouyanné, durante una visita a Kampala. Chen Zhoubia, presidente di Cnooc Uganda, ha definito la giornata "incredibile" per la portata dell'accordo firmato. Come riferisce il settimanale francese "Challenges", il progetto è fortemente criticato da diverse organizzazioni non governative, secondo le quali decine di migliaia di agricoltori locali rischiano di perdere le proprie terre. A questo si aggiunge poi l'impatto ambientale. Il progetto prevede la realizzazione dell'oleodotto, insieme alla creazione di centinaia di pozzi di petrolio. (Res)