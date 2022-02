Business news: Camerun, spagnola Elecnor si aggiudica contratto di rigenerazione urbana per 18 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elecnor, azienda spagnola di infrastrutture ed energie rinnovabili, si è aggiudicata un contratto di rigenerazione urbana e ambientale in Camerun del valore di 18,8 milioni di euro. Secondo quanto riferito in un comunicato, la società sta riabilitando il lago municipale nel centro di Yaoundé e doterà lo spazio di aree verdi e infrastrutture pedonali, con un progetto che cerca di trasformare questa parte della città in un'enclave verde per il tempo libero e il turismo. Nel corso degli anni, Elecnor ha realizzato diversi progetti per lo sviluppo delle infrastrutture del Camerun. Il più recente è stata la realizzazione della centrale idroelettrica di Nachtigal Amont, un progetto da 420 MW del valore di 70 milioni di euro. (Spm)